Тренер «Порту»: мы обязаны пройти «Краснодар» и быть в групповом этапе ЛЧ

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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от противостояния с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
Тренер «Порту»: мы обязаны пройти «Краснодар» и быть в групповом этапе ЛЧ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Команда мотивированная, с огромными амбициями. Мы не выиграли чемпионат, должны принять ответственность на себя, обязаны пройти «Краснодар», должны быть в групповом этапе», — цитирует специалиста ТАСС.

По его мнению, «Краснодар» является хорошей командой с сильными игроками. Тем не менее он отметил, что его подопечные полностью готовы к ближайшей игре.

«Мы знали, что они уже сыграли в чемпионате, у нас было много матчей в предсезонке, они очень хорошо повлияли на нас, мы сыграли с очень хорошими соперниками. Эта вся ситуация не делает особой разницы, мы в лучшей степени готовы к этому матчу. Выберем хороший состав завтра, и все будет хорошо», — сказал Консейсау.

Ранее Дмитрий Аленичев назвал «Порту» фаворитом в матчах с «Краснодаром» в ЛЧ.

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