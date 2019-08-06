Аленичев считает «Порту» фаворитом в матчах с «Краснодаром» в ЛЧ

Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев считает, что португальский коллектив является фаворитом в противостоянии с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Шансы были бы выше, если бы на поле вышел тот «Краснодар», что мы видели в прошлом году. Сейчас «Порту» фаворит. Его шансы предпочтительнее», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что «Порту» каждый год играет в Лиге чемпионов, в то время как для российской команды это дебют на турнире такого уровня. При этом, по его мнению, есть и плюсы от игры с таким соперником уже на этой стадии.

«Зрители получат удовольствие от футбола, а игроки — мощный опыт. Никакого страха не должно быть. Это, наоборот, интересно», — сказал Аленичев.

Первый матч между «Краснодаром» и «Порту» состоится 7 августа в 20:00 в Краснодаре.

Ранее полузащитник «Порту» Данилу Перейра поделился ожиданиями от первого матча с «Краснодаром».