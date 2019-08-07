Названа общая стоимость всех игроков РПЛ
- РИА Новости
По данным портала Transfermarkt, в тройку лидеров вошли «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА.
Игроки чемпионов России оцениваются в €213,15 млн. При этом на берегах Невы выступает и самый дорогой футболист лиги — бразилец Малколм, чья стоимость составляет €40 млн.
Игроки южной команды оценены в €147,65 млн, ЦСКА — в €135,55 млн.
Рейтинг РПЛ выглядит следующим образом.
1. «Зенит» — €213,15 млн.
2. «Краснодар» — €147,65 млн.
3. ЦСКА — €135,55 млн.
4. «Локомотив» — €110,03 млн.
5. «Спартак» — €93,55 млн.
6. «Динамо» — €49,7 млн.
7. «Ахмат» — €39,98 млн.
8. «Ростов» — €37,10 млн.
9. «Рубин» — €36,73 млн.
10. «Арсенал» — €32,18 млн.
11. «Сочи» — €27,4 млн.
12. «Уфа» — €25,53 млн.
13. «Урал» — €24,53 млн.
14. «Крылья Советов» — €19,58 млн.
15. «Оренбург» — €16,10 млн.
16. «Тамбов» — €11,08 млн.
Ранее стало известно, что «Кристал Пэлас» намерен сделать ЦСКА новое предложение по Чалову.