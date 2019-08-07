Нападающий Коньков перешёл в «Трактор»

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Российский нападающий Сергей Коньков стал игроком челябинского «Трактора».
Нападающий Коньков перешёл в «Трактор»
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«Состав чёрно-белых пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Сергей Коньков. Контракт с опытным форвардом подписан на один год, он перешёл в качестве свободного агента. В «Тракторе» он будет выступать под 72-м номером», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

По словам генерального директора «Трактора» Бориса Видгофа, Коньков значительно усилит состав команды, так как является универсальным хоккеистом.

«Он может действовать на любой позиции в атаке и в любых игровых ситуациях. У нас большая группа молодых хоккеистов, и мы надеемся, что рядом с таким профессионалом они будут прогрессировать быстрее», — подчеркнул функционер.

Ранее нападающий Никита Гусев рассказал, почему не состоялся его переход в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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