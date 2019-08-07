Глава набсовета «Шальке» временно ушёл с должности из-за обвинений в расизме

Глава наблюдательного совета немецкого футбольного клуба «Шальке» Клемменс Тённис ушёл в отставку на три месяца с занимаемой должности из-за обвинений в расизме.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что по истечении трёх месяцев он вернётся к работе в наблюдательном совете клуба. В «Шальке» также отметили, что попечительский совет не считает заявления Тённиса расистскими.

Во время празднования Дня ремёсел в Падерборне он заявил, что необходимо построить 20 электростанций в Африке, «тогда африканцы перестанут рубить деревья и делать детей с наступлением темноты». Позднее Тённис извинился за свои слова.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не будет рассматривать ставший скандальным баннер фанатов «Зенита».