КДК РФС не будет рассматривать ставший скандальным баннер фанатов «Зенита»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не собирается рассматривать ставший скандальным баннер болельщиков петербургского «Зенита», размещённый на трибуне во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
КДК РФС не будет рассматривать ставший скандальным баннер фанатов «Зенита»
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, у РФС нет оснований для рассмотрения данного баннера в виду отсутствия его упоминаний в рапорте матча.

Фанаты «Зенита» на матче с «Краснодаром» разместили баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям», в котором многие СМИ усмотрели расистский подтекст и связали его с дебютной игрой бразильца Малкома за петербургскую команду.

Ранее агент Малкома прокомментировал слухи по поводу расизма в отношении футболиста.

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