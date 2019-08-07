КДК РФС не будет рассматривать ставший скандальным баннер фанатов «Зенита»
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, у РФС нет оснований для рассмотрения данного баннера в виду отсутствия его упоминаний в рапорте матча.
Фанаты «Зенита» на матче с «Краснодаром» разместили баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям», в котором многие СМИ усмотрели расистский подтекст и связали его с дебютной игрой бразильца Малкома за петербургскую команду.
Ранее агент Малкома прокомментировал слухи по поводу расизма в отношении футболиста.