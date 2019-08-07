Агент Малкома отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении футболиста

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского новичка «Зенита» Малкома, прокомментировал информацию СМИ о проявлении фанатами расизма в отношении футболиста в его дебютном матче.

«Не было никакого расизма. Никто не заметил его проявлений на стадионе. Всё это — желтуха. Фанаты аплодировали Малкому», — приводит слова агента РИА Новости.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Он вышел на поле в составе сине-бело-голубых в матче с «Краснодаром», во время которого фанаты гостей вывесили баннер, который связывают с появлением темнокожего футболиста Малкома. Ряд зарубежных СМИ уже назвал его расистским.

Ранее «Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома.