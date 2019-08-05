«Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал заявление по поводу материалов в иностранных СМИ, в которых болельщики российской команды обвинялись в расизме в адрес бразильского форварда Малкома — новичка сине-бело-голубых.

«Зенит» знает о баннере «Спасибо руководству за верность традициям». Некоторые СМИ неверно интерпретировали значение этого слогана и, основываясь на своих представлениях, сделали неверные выводы, никак не связанные с реальным положением вещей», — говорится в англоязычной версии официального сайта клуба с берегов Невы.

Отмечается, что в данном случае болельщики имели в виду традиции клуба приглашать лучших футболистов мира. Сам коллектив давно выступает против расизма в любых проявлениях. В «Зените» также выражают сожаление в связи с такой реакцией прессы, неверно интерпретировавшей смысл этой фразы.

«Зенит» хотел бы пригласить тех, кто прокомментировал ситуацию, на один из наших домашних матчей, чтобы они могли увидеть гостеприимство, которое мы продемонстрировали во время чемпионата мира и других международных соревнований и мероприятий», — говорится в заявлении клуба.

Во время матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром» фанаты гостей вывесили баннер, который связывают с появлением темнокожего футболиста Малкома. Ряд зарубежных СМИ уже назвал его расистским.

Ранее актёр Михаил Боярский назвал баннер на матче «Зенита» провокацией против страны и клуба.