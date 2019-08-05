Боярский назвал баннер на матче «Зенита» провокацией против страны и клуба

Народный артист России и известный поклонник «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал появление баннера на фан-секторе команды, который, предположительно, был адресован темнокожему новичку команды Малкому.

«Это полнейшая глупость и провокация в отношении страны, команды и спортсменов. Глупость абсолютная и хамская, не верю, что такое может быть. Я уверен, что эта провокация была проведена для того, чтобы в очередной раз нагадить нашей стране, команде и спортсменам», — цитирует Боярского Sport24.

Во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром» фанаты гостей вывесили баннер, который связывают с появлением темнокожего футболиста Малкома. Ряд зарубежных СМИ уже назвал его расистским.

Ранее УЕФА отказался комментировать ситуацию вокруг баннера фанатов «Зенита» и Малкома.