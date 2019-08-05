Боярский назвал баннер на матче «Зенита» провокацией против страны и клуба

Короткая ссылка
Народный артист России и известный поклонник «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал появление баннера на фан-секторе команды, который, предположительно, был адресован темнокожему новичку команды Малкому.
Боярский назвал баннер на матче «Зенита» провокацией против страны и клуба
  • РИА Новости

«Это полнейшая глупость и провокация в отношении страны, команды и спортсменов. Глупость абсолютная и хамская, не верю, что такое может быть. Я уверен, что эта провокация была проведена для того, чтобы в очередной раз нагадить нашей стране, команде и спортсменам», — цитирует Боярского Sport24.

Во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром» фанаты гостей вывесили баннер, который связывают с появлением темнокожего футболиста Малкома. Ряд зарубежных СМИ уже назвал его расистским.

Ранее УЕФА отказался комментировать ситуацию вокруг баннера фанатов «Зенита» и Малкома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить