УЕФА отказался комментировать ситуацию вокруг баннера фанатов «Зенита» и Малкома

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Европейский футбольный союз (УЕФА) не комментирует ситуацию с баннером болельщиков «Зенита», который, предположительно, был адресован новичку клуба Малкому.
УЕФА отказался комментировать ситуацию вокруг баннера фанатов «Зенита» и Малкома
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«По поводу вашего запроса УЕФА перенаправляет вас в Российский футбольный союз», — цитирует Sport24 ответ пресс-службы УЕФА.

Во время игры на фанатской трибуне «Зенита» был вывешен баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям». Предполагается, что данная надпись связана с переходом в санкт-петербургский клуб темнокожего нападающего. Ряд иностранных СМИ уже обвинил «Зенит» и болельщиков в расизме.

Ранее источник рассказал о наличии конфликта между Малкомом и фанатами «Зенита».

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