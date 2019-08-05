УЕФА отказался комментировать ситуацию вокруг баннера фанатов «Зенита» и Малкома

Европейский футбольный союз (УЕФА) не комментирует ситуацию с баннером болельщиков «Зенита», который, предположительно, был адресован новичку клуба Малкому.

«По поводу вашего запроса УЕФА перенаправляет вас в Российский футбольный союз», — цитирует Sport24 ответ пресс-службы УЕФА.

Во время игры на фанатской трибуне «Зенита» был вывешен баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям». Предполагается, что данная надпись связана с переходом в санкт-петербургский клуб темнокожего нападающего. Ряд иностранных СМИ уже обвинил «Зенит» и болельщиков в расизме.

Ранее источник рассказал о наличии конфликта между Малкомом и фанатами «Зенита».