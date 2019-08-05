Источник рассказал о наличии конфликта между Малкомом и фанатами «Зенита»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Бразилии.
По словам собеседника агентства, фанаты «Зенита» не приняли Малкома, и существует вероятность, что форвард может покинуть новый клуб уже в зимнее трансферное окно.
За права на Малкома «Зенит» заплатил испанской «Барселоне» около €40 млн. Нападающий дебютировал в составе команды Сергея Семака в матче четвёртого тура РПЛ с «Краснодаром», который завершился со счётом 1:1.
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