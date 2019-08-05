Источник рассказал о наличии конфликта между Малкомом и фанатами «Зенита»

Бразильский нападающий Малком, лишь в минувшую пятницу, 2 августа, представленный в качестве игрока клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», уже якобы готов покинуть коллектив из Санкт-Петербурга из-за возникшего у него конфликта с фанатами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Бразилии.

По словам собеседника агентства, фанаты «Зенита» не приняли Малкома, и существует вероятность, что форвард может покинуть новый клуб уже в зимнее трансферное окно.

За права на Малкома «Зенит» заплатил испанской «Барселоне» около €40 млн. Нападающий дебютировал в составе команды Сергея Семака в матче четвёртого тура РПЛ с «Краснодаром», который завершился со счётом 1:1.

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