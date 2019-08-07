Футболист «Рубина» Уремович признался, что мог перейти в «Селтик»

Хорватский защитник казанского «Рубина» Филип Уремович признался, что мог в это трансферное окно уйти в шотландский «Селтик».

«Переход в «Селтик» в это трансферное окно был возможен, но не случился. Не смотрю на это как на что-то плохое. Мне лучше остаться в «Рубине», я счастлив здесь», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его словам, главным аргументом в пользу шотландцев была игра в Лиге чемпионов, но в итоге «Селтик» нашёл футболиста на эту позицию. Тем не менее он отметил, что ему нравится в Казани и он считает «Рубин» хорошим выбором.

«Атмосфера в команде этом сезоне лучше, чем в прошлом, потому что начали сезон так, как хотели. Вы помните, как мы заканчивали тот чемпионат, и сейчас всё намного позитивнее», — добавил Уремович.

Уремович перешёл в «Рубин» в 2018 году. Всего на его счету 31 матч и один гол в составе казанцев.

Ранее сообщалось, что «Рубин» сделал «Спартаку» предложение по аренде Мельгарехо.