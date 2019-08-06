СМИ: «Рубин» сделал «Спартаку» предложение по аренде Мельгарехо

Короткая ссылка
Казанский футбольный клуб «Рубин» сделал предложение московскому «Спартаку» по аренде полузащитника Лоренсо Мельгарехо.
СМИ: «Рубин» сделал «Спартаку» предложение по аренде Мельгарехо
  • @fcsm_official
  • Twitter

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», «Рубин» хочет арендовать 28-летнего парагвайского футболиста до конца сезона.

Отмечается, что камнем преткновения может стать финансовая сторона вопроса, поскольку «Спартак» хочет получить за игрока около €1—1,5 млн, в то время как в «Рубине» эту цену считают завышенной. Также есть вопрос о зарплате футболиста.

28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. В прошлом сезоне парагвайский хавбек сыграл в 33 матчах и записал в свой актив пять забитых мячей и пять результативных передач. В текущем сезоне он ещё не выходил на поле в составе красно-белых.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Кристиан Нобоа перешёл в «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить