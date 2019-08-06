СМИ: «Рубин» сделал «Спартаку» предложение по аренде Мельгарехо

Казанский футбольный клуб «Рубин» сделал предложение московскому «Спартаку» по аренде полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», «Рубин» хочет арендовать 28-летнего парагвайского футболиста до конца сезона.

Отмечается, что камнем преткновения может стать финансовая сторона вопроса, поскольку «Спартак» хочет получить за игрока около €1—1,5 млн, в то время как в «Рубине» эту цену считают завышенной. Также есть вопрос о зарплате футболиста.

28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. В прошлом сезоне парагвайский хавбек сыграл в 33 матчах и записал в свой актив пять забитых мячей и пять результативных передач. В текущем сезоне он ещё не выходил на поле в составе красно-белых.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Кристиан Нобоа перешёл в «Сочи».