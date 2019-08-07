Аленичев заявил, что оставил бы Фернандо и Зе Луиша в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал уход из команды нападающего Зе Луиша и полузащитника Фернандо.

«Удивился, что Зе Луиша отпустили. Да, он сам хотел поменять обстановку. Я виделся с ним в Москве за пару месяцев до ухода, он изъявил желание что-то изменить, понять его можно. Но клуб, наверное, мог постараться найти аргументы и оставить нападающего», — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, уход Зе Луиша является сильным ударом по «Спартаку». Он также подчеркнул, что если бы у него была возможность, он бы не отпусти форварда из команды.

«Оставил бы и его, и Фернандо. Постарался бы во всяком случае. Да, в чём-то они оба наелись, но разве можно разбрасываться такими исполнителями?» — сказал Аленичев.

Зе Луиш перешёл из «Спартака» в португальский «Порту», а Фернандо — в китайский «Бэйцзин Гоань».

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