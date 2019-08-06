«Монако» объявил о трансфере футболиста «Монпелье»

Защитник «Монпелье» Рубен Агилар подписал пятилетний контракт с «Монако».

Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

В прошлом сезоне игрок сыграл 30 матчей за «Монпелье», забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сообщалось, что «Монако» интересуется футболистом «Ромы» Эдином Джеко.