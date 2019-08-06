«Монако» объявил о трансфере футболиста «Монпелье»
Об этом сообщает пресс-служба монегасков.
В прошлом сезоне игрок сыграл 30 матчей за «Монпелье», забил один мяч и отдал пять результативных передач.
Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Ранее сообщалось, что «Монако» интересуется футболистом «Ромы» Эдином Джеко.
🆕 L’AS Monaco 🇲🇨 est heureux d’annoncer la signature de Ruben Aguilar en provenance de Montpellier. L’arrière latéral s’engage pour 5⃣ saisons 👍— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 6, 2019
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