«Монако» объявил о трансфере футболиста «Монпелье»

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Защитник «Монпелье» Рубен Агилар подписал пятилетний контракт с «Монако».

Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

В прошлом сезоне игрок сыграл 30 матчей за «Монпелье», забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сообщалось, что «Монако» интересуется футболистом «Ромы» Эдином Джеко.

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