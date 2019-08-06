СМИ: «Монако» интересуется футболистом «Ромы» Джеко
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- globallookpress.com
Об этом сообщает France Football.
По информации издания, в форварде лично заинтересован главный тренер монегасков Леонарду Жардим. Отмечается, что Джеко, вероятно, заменит в «Монако» нападающего Радамеля Фалькао, который может покинуть команду.
Джеко выступает за «Рому» с 2016 года. В прошлом сезоне он сыграл 40 матчей за римлян, забил 14 мячей и сделал 11 результативных передач.
Ранее вице-президент «Монако» заявил, что клуб не намерен продавать Александра Головина.