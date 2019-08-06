СМИ: «Монако» интересуется футболистом «Ромы» Джеко

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Футбольный клуб «Монако» рассматривает вариант приобретения боснийского нападающего итальянской «Ромы» Эдина Джеко.
СМИ: «Монако» интересуется футболистом «Ромы» Джеко
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает France Football.

По информации издания, в форварде лично заинтересован главный тренер монегасков Леонарду Жардим. Отмечается, что Джеко, вероятно, заменит в «Монако» нападающего Радамеля Фалькао, который может покинуть команду.

Джеко выступает за «Рому» с 2016 года. В прошлом сезоне он сыграл 40 матчей за римлян, забил 14 мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее вице-президент «Монако» заявил, что клуб не намерен продавать Александра Головина.

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