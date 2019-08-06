«Млада Болеслав» подтвердила интерес «Локомотива» к Комличенко

В пресс-службе чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» прокомментировали интерес к российскому нападающему команды Николаю Комличенко со стороны московского «Локомотива».

«Руководству ФК «Млада Болеслав» известно об интересе к Комличенко со стороны нескольких европейских клубов, в том числе «Локомотива». Поскольку переговоры о возможном трансфере игрока все ещё продолжаются, ФК «Млада Болеслав» не будет комментировать данную информацию», — говорится на официальном сайте чешского коллектива.

Отмечается, что Комличенко будет готовиться с «Младой» к матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы с румынским «Стяуа».

24-летний Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», играет за «Младу Болеслав» с 2017 года. В общей сложности в его активе 36 голов и девять голевых передач в 59 матчах за чешский клуб. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали ход переговоров по трансферу Комличенко.