В «Локомотиве» прокомментировали ход переговоров по трансферу Комличенко

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию СМИ о согласовании трансфера российского нападающего чешского клуба «Млада Болеслав» Николая Комличенко.

«Намерение выдать желаемое за действительное — это хорошо, но запросы сторон, на мой взгляд, выходят за пределы допустимого», — приводит слова Мещерякова ТАСС.

24-летний Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», играет за «Младу Болеслав» с 2017 года. В общей сложности в его активе 36 голов и девять голевых передач в 59 матчах за чешский клуб. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер Комличенко.