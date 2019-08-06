В «Локомотиве» прокомментировали ход переговоров по трансферу Комличенко
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«Намерение выдать желаемое за действительное — это хорошо, но запросы сторон, на мой взгляд, выходят за пределы допустимого», — приводит слова Мещерякова ТАСС.
24-летний Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», играет за «Младу Болеслав» с 2017 года. В общей сложности в его активе 36 голов и девять голевых передач в 59 матчах за чешский клуб. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер Комличенко.