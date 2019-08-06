СМИ: «Локомотив» согласовал трансфер Комличенко

Московский футбольный клуб «Локомотив» согласовал с чешской «Младой Болеслав» трансфер российского нападающего Николая Комличенко.

Как сообщает «Чемпионат», клубы уже достигли соглашения и официально сделка будет оформлена до конца текущей недели.

24-летний Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», играет за «Младу Болеслав» с 2017 года. В общей сложности в его активе 36 голов и девять голевых передач в 59 матчах за чешский клуб. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

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