Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке
- @fcsm_official
«Очень рад быть частью великого клуба «Спартак». Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперёд, красно-белые!» — написал Тиль в своём Instagram.
21-летний хавбек является воспитанником АЗ, а последние годы был капитаном этого коллектива. Он выступал за основную команду с 2016 года. В его активе 28 голов и 12 голевых передач в 96 матчах за команду из Алкмара.
Ранее Тиль раскрыл детали разговора с главным тренером «Спартака» Олегом Кононовым.