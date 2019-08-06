Новичок «Спартака» Тиль раскрыл детали разговора с Кононовым

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Новичок московского «Спартака» голландский полузащитник Гус Тиль рассказал, о чём он беседовал с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Новичок «Спартака» Тиль раскрыл детали разговора с Кононовым
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«Он рассказал, какой видит мою роль на поле. Сказал, что видел много матчей с моим участием, что ему нравится мой игровой стиль. Тренер верит в меня и хочет сделать важной частью того футбола, который прививает команде. Постараюсь его не подвести!» — приводит слова Тиля пресс-служба «Спартака».

21-летний хавбек является воспитанником АЗ, а последние годы был и капитаном этого коллектива. Он выступал за основную команду с 2016 года. В его активе 28 голов и 12 голевых передач в 96 матчах за команду из Алкмара.

Ранее сообщалось, что АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля.

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