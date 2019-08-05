АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля

В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».

«Спартак», заставь его улыбаться», — обратился АЗ к «Спартаку» в Twitter.

Тиль является воспитанником АЗ, а в последние годы был и капитаном коллектива. Он выступал за основную команду с 2016 года. В его активе 28 голов и 12 голевых передач в 96 матчах за команду из Алкмара.

«Спартак» подписал контракт с Тилем на четыре года.

Ранее агент Тиля рассказал о переговорах со «Спартаком».