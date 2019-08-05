Агент Тиля рассказал о переговорах со «Спартаком»

Фулько ван Куперен, агент новичка московского «Спартака» полузащитника Гуса Тиля, рассказал о ходе переговоров с российским клубом.

«Переговоры по трансферу Гуса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вёл себя великолепно. Тилем интересовались многие клубы, но Гуса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе», — приводит слова ван Куперена «Чемпионат».

Тиль является воспитанником АЗ, а в последние годы был и капитаном коллектива. Он выступал за основную команду с 2016 года. В его активе 28 голов и 12 голевых передач в 96 матчах за команду из Алкмара.

Ранее «Спартак» объявил о трансфере футболиста АЗ Тиля.