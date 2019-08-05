«Спартак» объявил о трансфере футболиста АЗ Тиля

Полузащитник Гус Тиль перешёл из голландского АЗ в московский футбольный клуб «Спартак».

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Отмечается, что 21-летний хавбек успешно прошёл медосмотр и заключил с красно-белыми контракт на четыре года.

Тиль является воспитанником АЗ, а последние годы был и капитаном коллектива. Он выступал за основную команду с 2016 года. В его активе 28 голов и 12 голевых передач в 96 матчах за команду из Алкмара.

Ранее Тиль назвал «Спартак» мегаклубом.