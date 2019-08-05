«Спартак» объявил о трансфере футболиста АЗ Тиля
- @fcsm_official
Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
Отмечается, что 21-летний хавбек успешно прошёл медосмотр и заключил с красно-белыми контракт на четыре года.
Тиль является воспитанником АЗ, а последние годы был и капитаном коллектива. Он выступал за основную команду с 2016 года. В его активе 28 голов и 12 голевых передач в 96 матчах за команду из Алкмара.
Ранее Тиль назвал «Спартак» мегаклубом.
😎 Пора наладить! pic.twitter.com/43es9Ob32W— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 5, 2019