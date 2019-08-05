Тиль: «Спартак» — мегаклуб

Голландский полузащитник Гус Тиль, который ожидает трансфера в «Спартак», сделал комплимент московскому клубу.

«Всё прошло очень быстро. Директор и юрист клуба прилетели в Амстердам две недели назад. Честно говоря, их слова произвели на меня впечатление. «Спартак» — мегаклуб в городе с 13 млн жителей, но у него также 15 млн болельщиков по всей России. Думаю, это говорит о многом», — приводит слова Тиля De Telegraaf.

Также футболист добавил, что ему нравятся амбиции московского «Спартака» и уровень организации в клубе.

Ранее новичок «Спартака» Ларссон признался, что ещё не сталкивался с подобной поддержкой фанатов.