Тиль: «Спартак» — мегаклуб

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Голландский полузащитник Гус Тиль, который ожидает трансфера в «Спартак», сделал комплимент московскому клубу.
Тиль: «Спартак» — мегаклуб
  • @guustil / Instagram

«Всё прошло очень быстро. Директор и юрист клуба прилетели в Амстердам две недели назад. Честно говоря, их слова произвели на меня впечатление. «Спартак» — мегаклуб в городе с 13 млн жителей, но у него также 15 млн болельщиков по всей России. Думаю, это говорит о многом», — приводит слова Тиля De Telegraaf.

Также футболист добавил, что ему нравятся амбиции московского «Спартака» и уровень организации в клубе.

Ранее новичок «Спартака» Ларссон признался, что ещё не сталкивался с подобной поддержкой фанатов.

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