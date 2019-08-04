Новичок «Спартака» Ларссон признался, что ещё не сталкивался с подобной поддержкой фанатов

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Новичок московского «Спартака» — шведский полузащитник Джордан Ларссон — оценил поддержку фанатов в матче четвёртого тура Российской премьер лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (0:0).
Новичок «Спартака» Ларссон признался, что ещё не сталкивался с подобной поддержкой фанатов
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«Фанаты продемонстрировали потрясающую поддержку, они слились воедино в своей поддержке. Такое не часто увидишь в Швеции. Конечно, там есть большие клубы с большим количеством фанатов, но тем не менее на таком уровне я ещё не сталкивался с такой потрясающей поддержкой», — сказал Ларссон на YouTube-канале «Спартака».

Футболист также подчеркнул, что ему уже не терпится дебютировать в составе красно-белых. 

Джордан Ларссон является сыном легендарного игрока «Барселоны» и сборной Швеции Хенрика Ларссона. Ларссон-младший перешёл в «Спартак» из «Норрчёпинга». В предыдущем сезоне он записал в свой актив 11 голов в 16 матчах чемпионата Швеции.

Ранее Андре Шюррле заявил, что на него произвела впечатление поддержка фанатов «Спартака» во время матча с «Динамо».

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