Новичок «Спартака» Ларссон признался, что ещё не сталкивался с подобной поддержкой фанатов
- @fcsm_official
«Фанаты продемонстрировали потрясающую поддержку, они слились воедино в своей поддержке. Такое не часто увидишь в Швеции. Конечно, там есть большие клубы с большим количеством фанатов, но тем не менее на таком уровне я ещё не сталкивался с такой потрясающей поддержкой», — сказал Ларссон на YouTube-канале «Спартака».
Футболист также подчеркнул, что ему уже не терпится дебютировать в составе красно-белых.
Джордан Ларссон является сыном легендарного игрока «Барселоны» и сборной Швеции Хенрика Ларссона. Ларссон-младший перешёл в «Спартак» из «Норрчёпинга». В предыдущем сезоне он записал в свой актив 11 голов в 16 матчах чемпионата Швеции.
Ранее Андре Шюррле заявил, что на него произвела впечатление поддержка фанатов «Спартака» во время матча с «Динамо».