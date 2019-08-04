Шюррле остался впечатлён поддержкой фанатов «Спартака» в матче с «Динамо»

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Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что остался под впечатлением от поддержки болельщиков команды в матче четвёртого тура Российской премьер лиги (РПЛ) с «Динамо».
Шюррле остался впечатлён поддержкой фанатов «Спартака» в матче с «Динамо»
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

«На стадионе была невероятная атмосфера, я был очень впечатлён поддержкой фанатов. Они поддерживали нас, даже когда мы оборонялись, при всех оборонительных действиях, так что я им очень благодарен», — сказал Шюррле на YouTube-канале «Спартака».

Шюррле в матче с «Динамо» дебютировал в составе красно-белых. Немец перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии».

Встреча «Спартак» — «Динамо» завершилась со счётом 0:0.

Ранее голкипер «Динамо» Антон Шунин показал повреждения груди от столкновения с форвардом «Спартака» Эсекьелем Понсе.

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