Родионов назначен на пост президента академии «Спартака»

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Сергея Родионова на должность президента академии клуба имени Фёдора Черенкова.
Родионов назначен на пост президента академии «Спартака»
  • © spartak.com

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Родионов уже возглавлял академию с 2011 по 2015 год. После этого он стал генеральным директором клуба. 18 декабря 2018 года он перешёл на должность спортивного директора, а по окончании минувшего сезона покинул свой пост.

Родионов выступал за «Спартак» в качестве игрока с 1978 по 1990 год, а также с 1993 по 1995 год.

Ранее Мейтин рассказал, почему РПЛ не перенесла матч «Спартак» — «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить