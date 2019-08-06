Родионов назначен на пост президента академии «Спартака»

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Сергея Родионова на должность президента академии клуба имени Фёдора Черенкова.

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Родионов уже возглавлял академию с 2011 по 2015 год. После этого он стал генеральным директором клуба. 18 декабря 2018 года он перешёл на должность спортивного директора, а по окончании минувшего сезона покинул свой пост.

Родионов выступал за «Спартак» в качестве игрока с 1978 по 1990 год, а также с 1993 по 1995 год.

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