Мейтин рассказал, почему РПЛ не перенесла матч «Спартак» — «Динамо»

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, почему было принято решение не переносить матч четвёртого тура «Спартак» — «Динамо», несмотря на обращение МВД

«Были просьбы от полиции не проводить матч, были опасения в связи с происходящими в городе событиями. Нам удалось убедить, что болельщики должны смотреть футбол в этот день, что наши фанаты аполитичны и что у нас нет никаких опасений. Мы оказались правы. Один из аргументов был в том, что перенос матча негативно скажется на настроениях людей», — приводит слова Мейтина «Чемпионат».

Встреча, прошедшая 3 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась вничью — 0:0.

Ранее глава ДСИ РФС Александр Егоров признал, что арбитр матча с «Динамо» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака».