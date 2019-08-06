Мейтин рассказал, почему РПЛ не перенесла матч «Спартак» — «Динамо»
- РИА Новости
«Были просьбы от полиции не проводить матч, были опасения в связи с происходящими в городе событиями. Нам удалось убедить, что болельщики должны смотреть футбол в этот день, что наши фанаты аполитичны и что у нас нет никаких опасений. Мы оказались правы. Один из аргументов был в том, что перенос матча негативно скажется на настроениях людей», — приводит слова Мейтина «Чемпионат».
Встреча, прошедшая 3 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась вничью — 0:0.
Ранее глава ДСИ РФС Александр Егоров признал, что арбитр матча с «Динамо» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака».