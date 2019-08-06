Егоров признал, что арбитр матча с «Динамо» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Владислав Безбородов ошибся, не назначив пенальти в ворота московского «Спартака» за фол Самуэля Жиго в матче с «Динамо».
Егоров признал, что арбитр матча с «Динамо» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»
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«Вообще, хочу сказать, что этот матч очень хорошо провёл Безбородов. Со спины он не увидел этого захвата. Да, это одиннадцатиметровый», — приводит слова Егорова «Чемпионат».

Эпизод произошёл на 82-й минуте. После удара Жоазиньо с дальней дистанции мяч отскочил в штрафную площадь, где Жиго в борьбе с Вячеславом Грулёвым повалил хавбека «Динамо» на газон, однако главный арбитр встречи оставил данный эпизод без каких-либо санкций.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась вничью — 0:0.

Ранее сообщалось, что новичок «Спартака» Гус Тиль раскрыл детали разговора с Олегом Кононовым.

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