СМИ: Роналду попросил руководство «Ювентуса» приобрести футболиста «Интера» Икарди

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству чемпионов Италии с просьбой купить нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди.

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По информации издания, португалец рассматривает Икарди в качестве хорошего партнёра по атаке.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей в составе миланской команды во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ интересуется футболистом «Ювентуса» Пауло Дибалой.