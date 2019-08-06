СМИ: Роналду попросил руководство «Ювентуса» приобрести футболиста «Интера» Икарди
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Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По информации издания, португалец рассматривает Икарди в качестве хорошего партнёра по атаке.
Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей в составе миланской команды во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что ПСЖ интересуется футболистом «Ювентуса» Пауло Дибалой.