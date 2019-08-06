СМИ: ПСЖ предложил трём клубам арендовать Неймара
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Как сообщает Sport.es, речь идёт о мадридском «Реале», каталонской «Барселоне» и английском «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что все три клуба не стали вести переговоры с Неймаром: МЮ — из-за финансовой стороны вопроса, а «Ювентус» и «Реал»— из-за нежелания самого бразильца переходить в клуб из Турина или Мадрида.
По информации СМИ Неймар намерен вернуться в каталонскую «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего за €222 млн перешёл в ПСЖ.
Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к аренде Неймара.