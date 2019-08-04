СМИ: «Барселона» близка к аренде Неймара

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Форвард французского ПСЖ Неймар может вернуться в «Барселону» на правах аренды с последующей возможностью выкупа.
СМИ: «Барселона» близка к аренде Неймара
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, «Барселона» и ПСЖ ведут переговоры относительно аренды нападающего Неймара в испанский клуб. Договор может быть заключён на один год с возможностью последующего выкупа.

В ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о желании Неймара вернуться в «Барселону». Бразилец выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Мбаппе выгнал Неймара во время командной фотосессии ПСЖ после победы в Суперкубке Франции.

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