СМИ: «Барселона» близка к аренде Неймара

Форвард французского ПСЖ Неймар может вернуться в «Барселону» на правах аренды с последующей возможностью выкупа.

Как сообщает Sport.es, «Барселона» и ПСЖ ведут переговоры относительно аренды нападающего Неймара в испанский клуб. Договор может быть заключён на один год с возможностью последующего выкупа.

В ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о желании Неймара вернуться в «Барселону». Бразилец выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Мбаппе выгнал Неймара во время командной фотосессии ПСЖ после победы в Суперкубке Франции.