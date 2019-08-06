Федеральный суд Швейцарии не получал от МОК апелляции на решение CAS по Мутко

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Федеральный суд Швейцарии до настоящего времени не получал от Международного олимпийского комитета (МОК) апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить запрет на посещение Олимпийских игр и участие в них в любом качестве для Виталия Мутко.
Федеральный суд Швейцарии не получал от МОК апелляции на решение CAS по Мутко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя пресс-службы суда.

Отмечается, что, в соответствии с решением CAS, МОК имел право в течение 30 дней обжаловать вердикт в суде высшей инстанции, коим является Федеральный суд Швейцарии.

Мутко получил от Международного олимпийского комитета пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр 5 декабря 2017 года. При этом комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом на ОИ-2014 в Сочи. 

Впоследствии вице-премьер России подал апелляцию в CAS, которая была удовлетворена 3 июля.

Ранее Мутко заявил, что удовлетворён решением CAS по своей апелляции.

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