Федеральный суд Швейцарии не получал от МОК апелляции на решение CAS по Мутко

Федеральный суд Швейцарии до настоящего времени не получал от Международного олимпийского комитета (МОК) апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить запрет на посещение Олимпийских игр и участие в них в любом качестве для Виталия Мутко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя пресс-службы суда.

Отмечается, что, в соответствии с решением CAS, МОК имел право в течение 30 дней обжаловать вердикт в суде высшей инстанции, коим является Федеральный суд Швейцарии.

Мутко получил от Международного олимпийского комитета пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр 5 декабря 2017 года. При этом комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом на ОИ-2014 в Сочи.

Впоследствии вице-премьер России подал апелляцию в CAS, которая была удовлетворена 3 июля.

Ранее Мутко заявил, что удовлетворён решением CAS по своей апелляции.