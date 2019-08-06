Федеральный суд Швейцарии не получал от МОК апелляции на решение CAS по Мутко
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя пресс-службы суда.
Отмечается, что, в соответствии с решением CAS, МОК имел право в течение 30 дней обжаловать вердикт в суде высшей инстанции, коим является Федеральный суд Швейцарии.
Мутко получил от Международного олимпийского комитета пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр 5 декабря 2017 года. При этом комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом на ОИ-2014 в Сочи.
Впоследствии вице-премьер России подал апелляцию в CAS, которая была удовлетворена 3 июля.
Ранее Мутко заявил, что удовлетворён решением CAS по своей апелляции.