Мутко заявил, что удовлетворён решением CAS по своей апелляции
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- РИА Новости
«Я удовлетворён решением, которое принял CAS», — приводит слова Мутко ТАСС.
Мутко получил от Международного олимпийского комитета пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр 5 декабря 2017 года. При этом комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом на ОИ-2014 в Сочи.
Впоследствии вице-премьер России подал апелляцию в CAS, которая была удовлетворена 11 июля 2019 года.
Ранее МОК отреагировал на решение CAS по апелляции Мутко.