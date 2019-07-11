Мутко заявил, что удовлетворён решением CAS по своей апелляции

Бывший министр спорта, а ныне вице-премьер России Виталий Мутко отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по своей апелляции на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр и участие в них в любом качестве.

«Я удовлетворён решением, которое принял CAS», — приводит слова Мутко ТАСС.

Мутко получил от Международного олимпийского комитета пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр 5 декабря 2017 года. При этом комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом на ОИ-2014 в Сочи.

Впоследствии вице-премьер России подал апелляцию в CAS, которая была удовлетворена 11 июля 2019 года.

Ранее МОК отреагировал на решение CAS по апелляции Мутко.