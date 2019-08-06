Егоров подтвердил, что гол «Зенита» в матче с «Краснодаром» был забит без нарушений

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что игроки «Зенита» забили мяч в ворота «Краснодара» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) без нарушения правил.

«На матче работала VAR, где путём коммуникации между арбитрами было выяснено, что нет нарушения в центре поля до гола. Арбитр ещё раз посмотрел VAR и подтвердил, что мяч забит без нарушений», — приводит слова Егорова «Чемпионат».

Эпизод произошёл в компенсированное ко второму тайму время, когда в центре поля в борьбе за мяч упал Тонни де Вильена, после чего «Зенит» провёл результативную атаку, которую своим ударом завершил Артём Дзюба.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась вничью — 1:1.

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