Мать Малкома отреагировала на слухи по поводу расизма в отношении сына
- @zenit_spb
«Когда я прочитала новости, сразу позвонила сыну и спросила его, правда ли это. Он ответил: «Что правда?». Он ничего такого не увидел и был очень доволен после матча», — приводит слова де Оливейры ESPN.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Он вышел на поле в составе сине-бело-голубых в матче с «Краснодаром», который завершился со счётом 1:1.
Ранее «Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома.