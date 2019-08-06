Мать Малкома отреагировала на слухи по поводу расизма в отношении сына

Флавия де Оливейра, мать бразильского новичка «Зенита» Малкома, прокомментировала информацию СМИ о проявлении фанатами клуба расизма в отношении её сына в его дебютном матче.

«Когда я прочитала новости, сразу позвонила сыну и спросила его, правда ли это. Он ответил: «Что правда?». Он ничего такого не увидел и был очень доволен после матча», — приводит слова де Оливейры ESPN.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Он вышел на поле в составе сине-бело-голубых в матче с «Краснодаром», который завершился со счётом 1:1.

Ранее «Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома.