СМИ: «Динамо» близко к заключению контракта с Нойштедтером

Московский футбольный клуб «Динамо» близок к подписанию личного контракта с российским защитником Романом Нойштедтером.

Об этом в своём Telegram сообщил спортивный комментатор Нобель Арустамян, по словам которого 31-летний защитник уже прибыл на базу команды в Новогорске.

Предыдущим клубом Нойштедтера был турецкий «Фенербахче», за который он выступал с 2016 по 2019 год. На протяжении карьеры он также играл за немецкие «Майнц», «Боруссию» (Мёнхенгладбах) и «Шальке».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер Николая Комличенко.