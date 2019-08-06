Касаткина рассказала, за счёт чего ей удалось обыграть Кербер в первом круге турнира WTA в Торонто

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над немкой Анжеликой Кербер в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 в Торонто.

«Было очень трудно играть при освещении, так как я разминалась на солнце. К тому же мы не выходили на корт пять часов, но я рада, что изменила ход матча и в итоге победила», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Она отметила, что даже после проигранного со счётом 0:6 первого сета не потеряла концентрацию и постаралась чаще попадать в корт, при этом реализуя более длинные розыгрыши.

«Хорошо, что это сработало. Прекрасно второй раз в сезоне обыграть теннисистку из топ-20. На данный момент я больше думаю о сне, но, конечно, я счастлива, потому что это был очень тяжёлый матч, мы обе боролись», — добавила 22-летняя спортсменка.

Касаткина обыграла Кербер со счётом 0:6, 6:2, 6:4.

Ранее Мария Шарапова заявила,что ей нужно время, чтобы снова обрести уверенность в себе.