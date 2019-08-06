Шарапова: нужно время, чтобы снова обрести уверенность в себе

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Россиянка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение от представительницы Эстонии Анетт Контавейт в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 в Торонто.
Шарапова: нужно время, чтобы снова обрести уверенность в себе
  • Reuters

«Я продолжаю работать над тем, чтобы вернуть уверенность и физическую форму. Я ещё не набрала нужных кондиций, но надеюсь, что это не за горами», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Она отметила, что ей придётся играть против сильных соперниц, соревнуясь с которыми она должна показывать свой лучший теннис.

«Просто нужно время, чтобы снова обрести уверенность в себе», — добавила 32-летняя спортсменка.

Шарапова в трёх сетах уступила Контавейт со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова с победы стартовала на турнире WTA в Торонто.

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