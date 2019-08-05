Хоккеист «Авангарда» Шумаков рассказал, почему ему не удалось заиграть в НХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков рассказал об уходе из ЦСКА и своей попытке заиграть в Северной Америке.

«Перешёл из ЦСКА в «Херши Беарс», так как просто так в КХЛ меня бы никуда сразу не обменяли. Потом, когда уже все улеглось, все немножко остыли, мы и договорились. Главные ошибки в Америке? Наверное, самое главное — это незнание языка. И травма», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

По его словам, в АХЛ был достаточно безбашенный хоккей, но при этом он там получил своеобразный опыт. Он также заявил, что находился в нормальной форме в тренировочном лагере «Вашингтон Кэпиталз», хотя наставник «Авангарда» Боб Хартли ранее говорил обратное.

«Вот потом, когда я оттуда приехал в «Авангард», то форма оставляла желать лучшего. Я был после травмы, три месяца ничего не делал. Тренироваться же нельзя, если у тебя повреждение. И процент жира немного поднялся», — сказал Шумаков.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что Валерием Ничушкиным интересуются два клуба НХЛ.