Агент: Ничушкиным интересуются два клуба НХЛ
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Пока ищем варианты в Америке. Сейчас два клуба проявили заинтересованность», — цитирует агента Sport24.
Он также заявил, что если игрок вернётся в Россию, то только в московский ЦСКА.
«С армейцами мы пока переговоров не вели, но если там будет заинтересованность, то мы сойдёмся, это личное пожелание Ничушкина», — сказал Бабаев.
В прошлом сезоне Ничушкин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Даллас Старз».
Ранее Бабаев сообщил, что у Антона Бурдасова есть предложение из НХЛ.