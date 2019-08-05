Агент: Ничушкиным интересуются два клуба НХЛ

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Агент российского форварда Валерия Ничушкина Шуми Бабаев рассказал о будущем своего клиента.
Агент: Ничушкиным интересуются два клуба НХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Пока ищем варианты в Америке. Сейчас два клуба проявили заинтересованность», — цитирует агента Sport24.

Он также заявил, что если игрок вернётся в Россию, то только в московский ЦСКА.

«С армейцами мы пока переговоров не вели, но если там будет заинтересованность, то мы сойдёмся, это личное пожелание Ничушкина», — сказал Бабаев.

В прошлом сезоне Ничушкин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Даллас Старз».

Ранее Бабаев сообщил, что у Антона Бурдасова есть предложение из НХЛ.

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