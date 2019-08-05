Агент Бурдасова сообщил, что у хоккеиста есть предложение из НХЛ

Агент нападающего Антона Бурдасова Шуми Бабаев рассказал о возможном переходе своего клиента в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Потихонечку двигаемся, сейчас есть клуб, с которым мы конкретно общаемся, он нас устраивает. Антон к переезду готов. Предложение от них есть, если мы сможем по финансам договориться, то всё получится», — цитирует Бабаева Sport24.

По его словам, Бурдасов готовится к сезону и надеется в скором времени оказаться в тренировочном лагере НХЛ.

Последним клубом Бурдасова был уфимский «Салават Юлаев», за который он выступал с 2017 по 2019 год. Помимо этого форвард играл за челябинский «Трактор», петербургский СКА, омский «Авангард» и московский ЦСКА.

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