Агент Бурдасова сообщил, что у хоккеиста есть предложение из НХЛ

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Агент нападающего Антона Бурдасова Шуми Бабаев рассказал о возможном переходе своего клиента в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Агент Бурдасова сообщил, что у хоккеиста есть предложение из НХЛ
  • © Matti Matikainen/Newspix24Newspix24
  • globallookpress.com

«Потихонечку двигаемся, сейчас есть клуб, с которым мы конкретно общаемся, он нас устраивает. Антон к переезду готов. Предложение от них есть, если мы сможем по финансам договориться, то всё получится», — цитирует Бабаева Sport24.

По его словам, Бурдасов готовится к сезону и надеется в скором времени оказаться в тренировочном лагере НХЛ.

Последним клубом Бурдасова был уфимский «Салават Юлаев», за который он выступал с 2017 по 2019 год. Помимо этого форвард играл за челябинский «Трактор», петербургский СКА, омский «Авангард» и московский ЦСКА.

Ранее самый результативный защитник КХЛ Кевин Даллмэн объявил о завершении карьеры.

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