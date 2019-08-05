Самый результативный защитник КХЛ Даллмэн объявил о завершении карьеры

Канадский хоккеист Кевин Даллмэн, выступавший за сборную Казахстана, принял решение об окончании профессиональных выступлений.

«Я объявляю о завершении профессиональной карьеры. Я хочу поблагодарить многих людей, сказать спасибо жене и детям, я люблю вас больше всего на свете. Мои родители, признателен за ваш труд и терпение, вы — потрясающие! Спасибо друзьям за то, что были рядом со мной. И спасибо лучшим болельщикам, клубу «Барыс», вы приняли нас, спасибо за вашу щедрость, мы будем скучать», — написал 38-летний спортсмен в Instagram.

В континентальной хоккейной лиге Кевин Даллмэн провёл 620 матчей за «Барыс» и СКА, в которых набрал 431 очко (142 + 289). Этот результат является лучшим для всех защитников турнира. За сборную Казахстана хоккеист отыграл 27 матчей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Авангард» на хоккейном турнире в Сочи.