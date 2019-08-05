Британский журналист считает, что Шюррле мог перейти в «Спартак» из-за денег
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- РИА Новости
«Лучшая позиция для него — вингер. Пожалуй, в лиге послабее он может быть «девяткой» или «десяткой». Возможно, причина его переезда в Россию — деньги», — цитирует журналиста «Чемпионат».
Питт-Брук подчеркнул, что в прошлом сезоне Шюррле иногда показывал хорошую игру в «Фулхэме» и провал лондонской команды особо не связан с выступлениями хавбека.
«У «Фулхэма» прошлый сезон получился действительно плохим, потому что клуб подписал слишком много игроков», — отметил журналист.
В прошлом сезоне Шюррле выступал на правах аренды за «Фулхэм», сыграв за этот клуб 25 матчей и забив шесть мячей. «Спартак» также арендовал его у дортмундской «Боруссии» с правом выкупа за €8 млн.
Ранее экс-футболист красно-белых Евгений Ловчев заявил, что его не впечатлил дебют Шюррле за «Спартак».