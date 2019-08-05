Ловчев заявил, что его не впечатлил дебют Шюррле за «Спартак»
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- РИА Новости
«Во втором тайме за «Спартак» дебютировал Андре Шюррле. Пока немец меня не впечатляет. Это не тот игрок, который возьмёт мяч и обыграет нескольких соперников. Шюррле нужно время, чтобы наладить взаимопонимание с партнёрами», — цитирует Ловчева «Советский спорт».
Шюррле перешёл в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды. Хавбек является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.
Ранее Ловчев оценил игру «Спартака» в матче с «Динамо».