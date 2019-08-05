Ловчев заявил, что его не впечатлил дебют Шюррле за «Спартак»

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился своими впечатлениями от дебюта за команду немецкого полузащитника Андре Шюррле в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
Ловчев заявил, что его не впечатлил дебют Шюррле за «Спартак»
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

«Во втором тайме за «Спартак» дебютировал Андре Шюррле. Пока немец меня не впечатляет. Это не тот игрок, который возьмёт мяч и обыграет нескольких соперников. Шюррле нужно время, чтобы наладить взаимопонимание с партнёрами», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Шюррле перешёл в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды. Хавбек является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ранее Ловчев оценил игру «Спартака» в матче с «Динамо».

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