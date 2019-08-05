Ловчев: «Спартак» бился с «Динамо» в меньшинстве, но не стал играть лучше

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру команды в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
Ловчев: «Спартак» бился с «Динамо» в меньшинстве, но не стал играть лучше
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«До удаления Эсекьеля Понсе красно-белые играли откровенно плохо, но это не удивляет. Сильные футболисты уехали, а те, кто остались — это в основном, как бы поприличнее выразиться, какая-то дурно пахнущая масса… Новичков я, разумеется, не беру», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По его словам, он никогда не видел такой слабой полузащиты у команды, которая претендует на высокие места. Он отметил, что некоторые футболисты не соответствуют уровню «Спартака». 

«Да, в меньшинстве «Спартак» прибавил, но в чём? Команда просто билась, только и всего. А играть лучше не стала», — подчеркнул Ловчев.

Встреча «Спартак» — «Динамо» прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Ранее защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк признался, что испугался за вратаря «Динамо» Антона Шунина в эпизоде с Понсе.

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