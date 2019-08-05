Паршивлюк признался, что испугался за вратаря «Динамо» в эпизоде с Понсе

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал эпизод между голкипером команды Антоном Шуниным и нападающим столичного «Спартака» Эсекьелем Понсе.

«Я был ближе всех в этом моменте. Очень испугался за Антона. В динамике это выглядело очень страшно. Поэтому обсуждать, красная это или нет, вообще неуместно», — цитирует Паршивлюка Sport24.

По его мнению, нельзя играть так опасно, как Понсе, хотя защитник бело-голубых допускает, что это обычный игровой момент.

На 35-й минуте Понсе был удалён после столкновения с Шуниным. В ходе эпизода форвард ударил вратаря ногой в грудь.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее Паршивлюк выразил уверенность, что в случае работы VAR в ворота «Спартака» поставили бы пенальти.