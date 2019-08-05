Опубликована заявка «Спартака» на матч квалификации ЛЕ с «Туном»

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Стала известна заявка московского «Спартака» на первый матч третьего отборочного этапа футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Опубликована заявка «Спартака» на матч квалификации ЛЕ с «Туном»
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Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявка красно-белых выглядит следующим образом:

Антон Шитов, Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Самуэль Жиго, Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Павел Маслов, Илья Гапонов, Николай Рассказов, Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Андре Шюррле, Малкольм Баду, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Наиль Умяров, Александр Ташаев и Эсекьель Понсе.

Матч «Тун» — «Спартак» состоится в Швейцарии на стадионе «Арена Тун» 8 августа. Начало — в 20:00 мск.

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