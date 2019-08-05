Паршивлюк уверен, что в ворота «Спартака» поставили бы пенальти в случае работы VAR

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк, который ранее выступал за столичный «Спартак», считает, что в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в ворота красно-белых должны были назначить пенальти.

«Пенальти на Грулёве был. По-моему, все высказались, что если бы был VAR в этой игре, то пенальти бы поставили. Здесь нечего обсуждать на самом деле», — цитирует игрока Sport24.

По его мнению, VAR следует использовать во всех играх, где стоит ожидать множество спорных моментов.

«Надо было использовать VAR в нашей игре, чтобы было меньше претензий к судьям. Тем более уверен, что «Открытие Арена» к нему приспособлена», — сказал Паршивлюк.

Встреча «Спартак» — «Динамо» прошла в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Ранее Паршивлюк высказался о новичке «Спартака» Андре Шюррле.