Паршивлюк уверен, что в ворота «Спартака» поставили бы пенальти в случае работы VAR
- РИА Новости
«Пенальти на Грулёве был. По-моему, все высказались, что если бы был VAR в этой игре, то пенальти бы поставили. Здесь нечего обсуждать на самом деле», — цитирует игрока Sport24.
По его мнению, VAR следует использовать во всех играх, где стоит ожидать множество спорных моментов.
«Надо было использовать VAR в нашей игре, чтобы было меньше претензий к судьям. Тем более уверен, что «Открытие Арена» к нему приспособлена», — сказал Паршивлюк.
Встреча «Спартак» — «Динамо» прошла в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Ранее Паршивлюк высказался о новичке «Спартака» Андре Шюррле.